MHP lideri Bahçeli: "Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti.
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MHP lideri Bahçeli: "Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara depremi büyük bir doğal felaketti.
MHP Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:48 Kaynak: İHA
lideri Bahçeli: "Hiç şüphesiz 17 Ağustos 1999 Marmara
depremi büyük bir doğal felaketti. Merkez üssü Kocaeli
'nin Gölcük
ilçesi olan deprem üzerinden 20 yıl geçmesine rağmen hala unutulmamış, elbette unutulmayacaktır." - ANKARA
17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı! Gölcük depremi şiddeti ve büyüklüğü ile 18 bin kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu Süleyman Soylu, 17 Ağustos depreminin yıl dönümünde konuştu: Bu yılı afetlere hazırlık yılı ilan ettik 17 Ağustos'un yıl dönümünde korkutan İstanbul depremi açıklaması: Fırtına öncesi sessizlik Meteoroloji: Yurt genelinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor