MHP lideri Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi
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Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.
Milliyetçi Hareket Partisi
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38
(MHP
) lideri Devlet Bahçeli
TBMM'deki grup toplantısında İstanbul
seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.
Bahçeli ayrıca, "tek adam rejimi" eleştirilerine cevap verdi. "23 Haziran seçimleri Türkiye
'nin dünyaya bir demokrasi dersidir" diyen Bahçeli, MHP'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğine dair iddialara da tepki gösterdi.
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