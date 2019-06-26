Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi
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MHP lideri Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi

24 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.

MHP lideri Bahçeli: İstanbul ehline emanet edilmedi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli TBMM'deki grup toplantısında İstanbul seçimlerini değerlendirdi. "Bize göre İstanbul ehline emanet edilmemmiştir" ifadesini kullanan Bahçeli, Millet İttifakı'nın yasa dışı örgütlerle iş birliği yaptığını öne sürdü.

Bahçeli ayrıca, "tek adam rejimi" eleştirilerine cevap verdi. "23 Haziran seçimleri Türkiye'nin dünyaya bir demokrasi dersidir" diyen Bahçeli, MHP'nin Öcalan'ın mektubuna destek verdiğine dair iddialara da tepki gösterdi.
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İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 01:38 
Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, İstanbul, MHP, Dünya
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