Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
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MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da

14 saat önce

MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da -" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"

MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
-" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"
MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
Kastamonu, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: İHA
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