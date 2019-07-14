MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da
14 saat önce
MHP lideri Bahçeli Kastamonu'da -" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"
MHP Haber Yayın Tarihi: 14.07.2019 09:12 Kaynak: İHA
lideri Bahçeli Kastamonu
'da
-" Yeni hükumet sistemini tartışmaya açmak; Türkiye
'nin elini zayıflatacak, milletimizin 16 nisan iradesine gölge düşürecektir"
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