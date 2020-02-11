MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa... - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa...

6 saat önce

MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek.

MHP lideri Bahçeli:

MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek." - ANKARA

MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bahçeli'den parti grubunu ayağa kaldıran sözler: Şam'a girelim
Fahrettin Altun: FETÖ'ye yönelik topyekun başlatılan arındırma operasyonlarının talimatını Erdoğan vermiştir Bahçeli, Harran Belediye Başkanı'na koleksiyonundan özel araç hediye etti ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya gelecek

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 17:50:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]