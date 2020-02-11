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MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa...
6 saat önce
MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek.
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:15 Kaynak: İHA
MHP lideri Bahçeli: "Kılıçdaroğlu bugün FETÖ'nün siyasi ayağını açıklayacakmış, aynaya baksa ayağını da boyunu da görecek." - ANKARA
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