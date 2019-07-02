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MHP lideri Bahçeli Kütahya'ya geliyor

2 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 13 Temmuz Cumartesi günü Kütahya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

MHP lideri Bahçeli Kütahya'ya geliyor, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kütahya İl Başkanı Ferhan Yıldırım, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 13 Temmuz Cumartesi günü Kütahya'yı ziyaret edeceğini bildirdi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, 13 Temmuz Cumartesi Günü takdir, tebrik ve teşekür ziyareti için şehrimize gelecek.Genel Başkanımız Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık'ı makamında ziyaret edecektir. Genel Başkanımız ayrıca Kütahya İl teşkilatımızı da ziyaret ederek partililerimizle bir araya gelecek" dedi. - KÜTAHYA
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:20 Kaynak: İHA
Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, Kütahya, MHP, Güncel
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