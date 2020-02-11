MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir?

14 dakika önce

MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir?

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Ahlaksızlık değil midir?" - ANKARA

Marmara, Elazığ, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
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Son Dakika

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