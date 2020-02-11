Son Dakika › Politika › MHP Lideri Bahçeli: 'Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? - Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir?
14 dakika önce
MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir?
Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:02 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Marmara depremi ile Elazığ depremini tartıya çıkarmak ayıp değil midir? Ahlaksızlık değil midir?" - ANKARA
Son Dakika Marmara için korkutan uyarı: Bir anda kırılırsa 7.5'in üzerinde deprem olacak Elazığ'ı bilen Naci Görür'den büyük İstanbul depremi uyarısı: Son dilimlere girdik Ahmet Davutoğlu: Ben Başbakan olarak kalsaydım 15 Temmuz'u planlayanları tasfiye edecektim 5 şehit verdiğimiz saldırı sonrası Akşener'den çağrı: Mikrofon delikanlılığını bırakın ve gereğini yapın