MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı Türkiye'nin Karşı Cephesidir, Güvenlik Sorunudur"

MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir, güvenlik sorunudur" "Cumhur İttifakı CHP'li, İYİ Partili ve Kürt kardeşlerimi kucaklayacaktır"ADANA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerim,...

MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir, güvenlik sorunudur"

"Cumhur İttifakı CHP'li, İYİ Partili ve Kürt kardeşlerimi kucaklayacaktır"



ADANA - Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı sizi de kucaklayacaktır. Kürt kardeşlerim, gelin oyunu bozun. PKK'yı birlikte tasviye edelim. Gelin Cumhur İttifakı'nın samimiyetinde buluşalım. Biz hiç kimseyi dışlamıyor, yabancı saymıyoruz. CHP gibi teröristlerde siyasi gelecek görmeyiz. İYİ Parti gibi HDP'den medet ummayız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, 31 Mart Yerel Seçimler öncesinde partisinin İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitingde Adanalılara hitap etti. MHP Lideri Bahçeli, "Çok yaşa Adanam. Sonsuza kadar var ol Adanam. Adana, 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na destek verecek, cesaretini, dirayetini gösteriyor, tercihini ilan ediyor" diyerek başladığı konuşmasında, 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı'nın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'ye ve ilçe belediye başkan adaylarına destek beklediğini ifade etti.

"Trump'ın karanlık imzası hukuksuzdur, hükümsüzdür"

Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin meşru davasınız yılmaz savunucusu, birliğin, dirliğin ve kardeşliğin temsilcisi olduğunu kaydeden Bahçeli, AK Parti ile MHP'nin çıkarsız, hesapsız, hilesiz ve yalansız bir ittifak kurduğunu söyledi. MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı'nın Türkiye'nin düşmanlarına karşı sadakatin ittifakı olduğunu belirterek, "İttifakımız vahşi hesaplara, Golan Tepeleri'ne dinamit fırlatan karanlık güçlere karşı milli ve manevi bir ittifaktır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 25 Mart'taki vahim imzasıyla, uluslararası hukuku çiğnemiştir. Golan Tepeleri'nden İsrail işgalini temsil eden Trump, Birleşmiş Milletler kararlarını alenene yok saymıştır. Trump, Ortadoğu'daki gerilim ortamının tırmanmasına çanak tutmuş, Golan Tepeleri'ni İsrail'e peşkeş çekmiştir. Trump'un karanlık imzası hukuksuzdur ve hükümsüzdür" diye konuştu.

"ABD ateşle oynamaktadır"

Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgenin facianın kıyısında olduğunu ifade eden Bahçeli, Trump'ın Siyonizm'in hizmetkarı olduğunu ve bunun ABD halkına, küresel adelete, inanç ve insanlık haklarına büyük bir hakaret olduğunu belirterek, "YPG'ye, PYD'ye tırlar dolusu silah sevkeden, sınırımızda terör devleti kurulmasını deneyen ABD'nin ateşle oynadığı açıktır. Bu kapsamda bekamız ağır bir tehdit altındadır. Buna karşılık Cumhur İttifakı, dış mihraklara karşı güvenin ittifakıdır. Temelsizler ittifakımızı anlayamazlar. Zillete, rezzalete, emperyalist arzulara boyun eğenler bizi hazmedemez. İsimleri beş harften oluşan zillet çetesi ittifakımızdan hazzetmez. Zalimler, işbirlikçiler karşımızdadır. İhanet kapımızdadır. Ancak tehdit ne kadar fazla olrusa olsun, Cumhur İttifakı alayını devirecektir. Cumhur İttifakı bekamıza pusu kuranların kökünü kurutmaya muktedirdir. 31 Mart'ta birlikte olursak hepsini perişan ederiz. Çünkü zillet korkaklıktır, teslimeyetçiliktir. Zillet yalandır, niyeti bozuk, fikri bulanıktır. Ne var ki Cumhur İttifakı'nın mayası da duruşu da sağlamdır. Adanalıyı hafife alanlar, fıtrat değişir sanmasın. Çukurova'da Ermeni çetelerini tepeleyen, işgalci Fransızların başını ezen o asil kan, bugün aynı kandır. Cesaret de kahramanlık da ayndır, Adana'da yaşamaktadır" ifadelerini kullandı.

"Millet İttifakı Türkiye'nin karşı cephesidir, güvenlik sorunudur"

Muhalefete ağır sözlerle yüklenen MHP Lideri Bahçeli, Adanalılara güvendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Üzerimizde oynanan oyunlara, aramıza sokulmak istenen fitnelere rağmen şehitlerimize, bayrağımıza, ezanımıza sahip çıkmak için, milli bekamızı korumak için Adanalılar milli şuurla hareket etmektedir. Kimin kimle yürüdüğünü görüyoruz. Kimler hangi ortaklıklar içerisinde biliyoruz. CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, HDP PKK ile yan yanadır, FETÖ ile yanak yanağadır. Kandil'de hazırlanan meclis aday listeleri, aziz milletimzie dayatılmaktadır. Adına demokrasi güçlerinin ittifakı deyip, ihaneti ve alçak işgal gayelerini maskelemeyi hedefliyorlar. Ne var ki mızrak çuvala sığmıyor. Atatürk'ün partisi HDP'den ilik ve organ nakli yapıyor, bir gözüyle Kandil'i, diğer gözüyle Pensilvanya'yı kolluyor. Şu rezalete bakın. PKK'lı teröristler CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi üzerinden, belediyelere sızmayı hedefliyor. Hainler silahla yapamadıklarını, zillet ittifakıyla başarmayı deniyor. Sözde Kürdistan'da kazanmaktan bahsedenler, CHP'yi ipotek altına almıştır. Yazıktır, günahtır, cinayettir. Bu nedenle zillet ittifakı, milli güvenlik sorunudur. Zillet ittifakı, Türkiye'nin karşı cephesidir. CHP'ye oy veren kardeşlerim bu karanlığa nasıl 'Evet' diyecekler? İYİ Parti'ye oy veren kardeşlerim zillete nasıl ortak olacaklar? Adanalı kardeşim, CHP'nin, İYİ Parti'nin, Saadet Partisi'nin, HDP'nin zilletine 'Tamam' demez. Bunları enselerinden tuttuğu gibi sandığın dibine gömer. Nerede olursanız olun. İster güneyden, ister kuzeyden, ister doğudan, ister batıdan. Dininiz, diliniz, kökeniniz ne olursa olsun. Vatanım, bayrağım, milletim diyenlerin kutlu bir beraberliğidir Cumhur İttifakı. Bin yılın kaynaştırdığı Türk milleti üzerindeki oyunlar boşa çıkacaktır. Güvence Cumhur İttifakı'dır. Kurulan düzenler dağılacaktır. Teminat Cumhur İttifakı'dır. Türkiye'nin düşmanları Cumhur İttifakı'nı asla aşamaz, geçemezler."

"Cumhur İttifakı CHP'li, İYİ Partili ve Kürt kardeşlerimi kucaklayacaktır"

Adanalılardan 31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı için destek beklediklerini ifade eden MHP Lideri Bahçeli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Adana'da başlayan hizmet kervanının artarak devamı, parlak projelerin sürmesi, zincirleme yatırımların temini için Adana, Cumhur İttifakı'nda uzlaşmalıdır. 15 Temmuz gecesini hep birlikte yaşadık. Yıllarca şehit tabutlarına birlikte omuz verdik. Türkiye'yi aciz hale getirmek istediler. Milletimizi parçalamayı denediler. Kanlı iç çatışmaları teşvik ettiler. Hatta 15 Temmuz gecesi işgale teşebbüs ettiler. Ne yaptılarsa başaramadılar. Çukur açtılar, gömüldüler. Bomba attılar bedelini ödediler. Türkiye'nin geleceğini güvene almak için sizlerin tercihiyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tesis ettik. Yerel yönetimlerle yeni hükümet sisteminin milli beamız açısından uyumlu olması zorunludur. Yeni 15 Temmuzların yaşanmaması, Türk ve İslam düşmanlarına gün doğmaması için bu zorunludur. 31 Mart Türk milletinin başaırısı olmalıdır. 82 milyon el ele verip işbirlikçileri, zilleti bertaraf etmeliyiz. CHP'ye, İYİ Parti'ye, Saadet Partisi'ne oy veren kardeşlerim, Cumhur İttifakı sizi de kucaklayacaktır. Kürt kardeşlerim, gelin oyunu bozun. PKK'yı birlikte tasviye edelim. Gelin Cumhur İttifakı'nın samimiyetinde buluşalım. Biz hiç kimseyi dışlamıyor, yabancı saymıyoruz. CHP gibi teröristlerde siyasi gelecek görmeyiz. İYİ Parti gibi HDP'den medet ummayız. Çünkü biz Cumhur İttifakı'yız. HDP bölücüdür, PKK canidir, YPG katildir, İYİ Parti ve CHP zillettir. Milli bekamızı sonsuza kadar yaşatmak için, 31 Mart dönümdür. CHP'ye, HDP'ye, İYİ Parti'ye Adana'nın gücünü gösterin."

Konuşmasının ardından MHP Lideri Bahçeli, Cumhur İttifakı Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hüseyin Sözlü'nün elini kaldırarak oy istedi. Bahçeli'ye mitingde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, AK Parti ve MHP'li milletvekilleri de destek verdi.

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