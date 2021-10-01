Bahçeli: "Milli Görüş'ün kurucularından Oğuzhan Asiltürk'e Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün vefatına ilişkin, "Milli Görüş'ün kurucularından Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyorum" ifadelerini kullandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabından Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ün 86 yaşında hayatını kaybetmesine ilişkin başsağlığı dilediği bir paylaşım yaptı. Bahçeli, Asiltürk'ün Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olduğunu ifade ederek, "Aynı zamanda Milli Görüş'ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Oğuzhan Asiltürk'ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim" dedi.

MHP lideri Devlet Bahçeli, şunları kaydetti:

"Ebediyete irtihal eden Merhum Oğuzhan Asiltürk'e Cenab-ı Allah'tan rahmetler niyaz ediyor, saygıdeğer ailesine, Saadet Partisi camiasına, sevenlerine ve aziz milletimize sabır ve başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, ruhu şad, kabri nur olsun."

(Mustafa Cenik/İHA)