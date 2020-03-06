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MHP Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 05:58 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: " Moskova'daki Liderler Zirvesi'nde aklı selimin öne çıkması, sağduyu ve sorumlu siyaset anlayışının hakim olması memnuniyet vericidir. Burada dikkat edilmesi gereken husus, rejim güçlerinin ve Rus askeri varlığının ateşkes kararına eksiksiz ve harfiyen riayet etmeleridir. - ANKARA
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