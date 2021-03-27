MHP Genel Başkanı Bahçeli camiye yönelik o saldırıya tepki gösterdi - Son Dakika

MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kıbrıs Rum Kesimi'nin Limasol kentindeki bir camiye yönelik nefret dolu saldırıları lanetliyorum. 1821 Mora Ayaklanmasının 200. yıl dönümü münasebetiyle Türklere ölüm sloganları atanlar, cami duvarlarına mavi boyayla haç resmi çizenler alçaktır, korkaktır, günahkardır.

Müslüman Türkün kanından beslenen canilerin torunlarına tavsiyem, sabrımızı taşırmamaları, tahrik ve tacizlerinden derhal vazgeçmeleridir. Çünkü Mora Ayaklanmasının rövanş sayfası henüz görülmemiş, bu hesap henüz kapanmamıştır.

Bu vesileyle Mora ayaklanmasında şehit edilen, şiddet ve dehşet tüneline sokularak hayatlarını kaybeden Müslüman Türklere Allah'tan rahmet diliyor, hepsini saygı ve şükranla anıyorum. Kanımız hala yerdedir, günü geldiğinde bedeli muhasım odaklara elbette ödettirilecektir."

(İHA)