Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi - Son Dakika

Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi

11.11.2020 17:48
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mersin'de yaşayan ilkokul öğretmeni 93 yaşındaki Nermin Özbak, son yolculuğuna uğurlandı.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Mersin'de yaşayan ilkokul öğretmeni 93 yaşındaki Nermin Özbak, son yolculuğuna uğurlandı.

Eğitim çınarı Özbak'ın vefat haberi eğitim ve MHP camiasında derin üzüntüye neden oldu. 2010 yılından beri Mersin'de yaşayan emekli sınıf öğretmeni Özbak'ın cenaze merasimine, MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli, Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, Mersin Ülkü Ocakları Başkanı Çağrı Ünel, ailesi, yakınları ve sevenleri katıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, Osmaniye Bahçe ilçesi Yedi Ocak İlkokulu'nda sınıf öğretmenliğini yapan Özbak, Güneykent Mezarlığı'nda toprağa verilerek ebedi yolculuğuna dualarla uğurlandı.

Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, merhume Özbak'a Allah'tan rahmet dileyerek, "Liderimiz, Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin Osmaniye Yedi Ocak İlkokulu'ndan kıymetli sınıf öğretmeni Nermin Özbak'ı Mersin'de son yolculuğuna uğurladık. Eğitim çınarına son görevimizi yaptık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı dileriz. Ruhu şad, mekanı cennet olsun" dedi.

MHP Mersin İl Başkanı Zeynel Uğur Gölgeli ise, "Çalışma hayatında önemli başarılara imza atan ve ülkemize değerli katkılarda bulunan Genel Başkanımız, Liderimiz Devlet Bahçeli'nin kıymetli öğretmeni, eğitim çınarı Nermin Özbak teyzemizi son yolculuğuna uğurladık. Merhumeye Allah'tan rahmet, Genel Başkanımıza, Özbak ailesine ve eğitim camiasına başsağlığı diliyorum" diye konuştu. - MERSİN

Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi
Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi

Devlet Bahçeli, Gölgeli, Cenaze, MHP, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bahçeli'nin ilkokul öğretmeni toprağa verildi - Son Dakika


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