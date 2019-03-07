Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli'nin Seçim Takvimi Belli Oldu

MHP Lideri Bahçeli'nin Seçim Takvimi Belli Oldu

40 dakika önce

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.

MHP Lideri Bahçeli'nin Seçim Takvimi Belli Oldu, System.String[]
MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik miting ve toplantı takvimi belli oldu.

31 Mart Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimleri çerçevesinde Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Merkezince düzenlenecek olan ve Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin katılacağı programlar belirlendi. Bu kapsamda Bahçeli 10-19 Mart tarihlerinde birçok toplantı ve etkinliğe katılacak. Takvimin detayları şu şekilde:

"10 Mart Pazar Söğüt açık hava toplantısı - Eskişehir

11 Mart Pazartesi Etimesgut Seçim Ofisi açılışı - Ankara

12 Mart Salı Yozgat ile Kırıkkale açık hava toplantısı

13 Mart Çarşamba Kastamonu ile Çankırı açık hava toplantısı

14 Mart Perşembe Bartın ile Zonguldak açık hava toplantısı

15 Mart Cuma Nevşehir ile Aksaray açık hava toplantısı

16 Mart Cumartesi Manisa açık hava toplantısı

17 Mart Pazar İzmir Cumhur İttifakı açık hava toplantısı"

Bahçeli, 19 Mart Salı günü ise Nazlı Çelik ile Star Tv canlı yayınında seçim özel programına katılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 03:02 Kaynak: İHA

Politika
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