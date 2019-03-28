MHP Lideri Bahçeli'nin Taşköprü Hatırası

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Adana'da Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektirdi. MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün partisinin Adana İstasyon Meydanı'nda düzenlediği mitinge katılmak için Adana'ya geldi. Bahçeli, bugün ise Osmaniye'de gerçekleştireceği miting öncesi Adana'nın tarihi mekanlarını gezdi. Seyhan Nehri üzerinde bulunan tarihi Taşköprü'de vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Bahçeli, Taşköprü'de hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi. MHP Lideri Bahçeli, Osmaniye'de gerçekleştirilecek mitinge katılmak için kentten ayrıldı.



(İHA)

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