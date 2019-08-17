MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem...
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MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir.
MHP Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül
ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm
Eylem Planı"nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız." - ANKARA
Türkiye'nin son 119 yıllık istatistikleriyle deprem gerçeği Yargıtay'ın adli yıl açılış töreni davetini Ankara Barosu da reddetti Bahçeli'nin 17 Ağustos mesajında kentsel dönüşüm vurgusu: Tedbir almazsak, enkaz altında kalırız 17 Ağustos depreminde yaşamını yitirenler törenle anıldı