Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem...
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MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem...

1 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir.

MHP Lideri Bahçeli:
MHP Lideri Bahçeli: "Önümüzdeki Eylül ayı içerisinde açıklanması beklenen "Kentsel Dönüşüm Eylem Planı"nın deprem riskine karşı müessir bir hazırlık olması başlıca ümit ve beklentimdir. Bugün tedbir almazsak, yarın bedel öderiz. Bugün şuurla hareket etmezsek, gelecekte enkaz altında kalırız." - ANKARA
Eylül, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 17.08.2019 03:53 Kaynak: İHA
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