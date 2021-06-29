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MHP lideri Bahçeli: "Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır" - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır"

29.06.2021 12:53
MHP lideri Bahçeli:

ANKARA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tipi Başkanlık Modeli'nin Türkiye'nin stratejik üstünlüğünü kanıtladığını, demokratik gücünü teyit ettiğini, istikbal ve istiklal haklarına bağlılığını tescillediğini belirterek "İyileştirilmiş ve...

ANKARA (İHA) – Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Tipi Başkanlık Modeli'nin Türkiye'nin stratejik üstünlüğünü kanıtladığını, demokratik gücünü teyit ettiğini, istikbal ve istiklal haklarına bağlılığını tescillediğini belirterek "İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 16 Nisan 2017'de referandum ile kabul edilen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni Türk Tipi Başkanlık Modeli olarak nitelendirerek, "9 Temmuz 2021 tarihi itibariyle Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin üç yılı dolmuş olacaktır. Geride bıraktığımız üç yıllık süre zarfında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi devlet yönetimine denge ve sürat, kuvvetler ayrımına da derinlik ve netlik kazandırmıştır. Dünya siyaset tarihinde, kansız, kavgasız, kargaşasız, ilaveten demokratik katılım ve çoğulculuk prensiplerine müzahir bir sistem değişikliği nadiren görülmüştür. İşte Türkiye bunu başarmıştır" diye konuştu.

"Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır"

Türk Tipi Başkanlık Modeli'nin Türkiye'nin stratejik üstünlüğünü kanıtladığını, demokratik gücünü teyit ettiğini, istikbal ve istiklal haklarına bağlılığını tescillediğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Yeni hükümet sistemi refah, bereket ve bolluk demektir. Yeni hükümet sistemi huzur, ufuk ve umut demektir. Yeni hükümet sistemi istikrar, irade ve dik duruş demektir. İyileştirilmiş ve Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır" ifadelerine yer verdi.

"Zillet ittifakını teşkil eden başta İYİ Parti (İP) olmak üzere bazı partilerin önerilerinde, Cumhurbaşkanı makamının tarafsız olacağı ve 'Cumhurbaşkanının varsa partisinden istifa edeceği' kaydedilmiştir" diyen Bahçeli, teorik olarak Parlamenter Sistemde Cumhurbaşkanının yürütmenin yetkisiz ve tarafsız kadını oluşturduğu kabul edilmiş olsa da, Türkiye uygulamasında Cumhurbaşkanlarının, yetkisiz ve tarafsız davranmadıklarının defalarca tecrübe edildiğini ifade etti.

Algı oyunlarına ve aldatma kampanyalarına itibar edecek hiç kimse kalmadığına dikkati çeken Bahçeli, "Türkiye'de gerçek dışı tarafsız Cumhurbaşkanı söylemi, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemiyle çürütülmüş, devlet yönetimindeki fiili durum ortadan kaldırılmıştır. Başkanlık Sisteminde başkanın partisiz olması gerektiğini söylemek ile Parlamenter Sistemde başbakanın partisiz olması gerektiğini söylemek eş anlamlıdır. Her ikisi de sistemin mantığı gereği mümkün değildir" değerlendirmesini yaptı.

"(Millet İttifakı) Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir"

Parlamenter Sistem'de yetkisiz kabul edilen Cumhurbaşkanlarının kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisinin olmadığını aktaran Bahçeli, "Zillet ittifakı Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi bahane ederek Cumhurbaşkanını TBMM'nin seçmesi için hazırlık yapmaktadır. Ancak, Türk milletinin uhdesindeki bu demokratik yetkinin alınması faşist yönetimlere has bir korsanlıktır ve emel sahipleri asla muvaffak olamayacaklardır. Çünkü bunların iktidara gelmeleri hayal ötesi bir beklentidir" değerlendirmesini yaptı.

İP önerisinde Cumhurbaşkanı'nın görev ve yetkileri ile ilgili bölümde Cumhurbaşkanı makamının sadece temsili nitelikte olmayacağının iddia edildiğini belirten Bahçeli şunları söyledi:

"Bir yandan Cumhurbaşkanının Parlamenter Sistem gereği 'tarafsız ve yetkisiz' olması savunulurken, diğer yandan 'temsili nitelikte olmayacağı'nın söylenmesi tam bir çelişki yumağıdır. İP; aklen, ahlaken, fikren, zikren ve siyaseten darmadumandır. Hatırlatırım ki, Parlamenter Sistemlerde Cumhurbaşkanları ilkesel olarak 'yetkisizdir, sorumsuzdur ve tarafsızdır.' Eski köye yeni adet getirme hevesinde olanların çırpınışları beyhudedir. Yine İP'in önerisinde, 'çoğulcu demokrasi' başlığı altında öncelikle Başkanlık Sisteminin gereği olan yüzde 51 oy yüzdesiyle yürütmenin belirlenmesi eleştirilmiştir. Fakat bu durum yürütme organının meşruiyetini Parlamenter Sisteme göre çok daha güçlü kılan bir özelliktir."

Parlamenter Sistem'de yüzde 30 ile bir partinin iktidar olma şansı varken, Başkanlık Sistemi'nde iktidar olmak için yüzde 51 şartı gerektiğini söyleyen MHP lideri Bahçeli, "Ayrıca bu uygulama küçük partilerin ittifaklar içinde TBMM'de temsiline imkan tanıdığından 'çoğulcu demokrasiye' daha uygundur. Diyeceğim, İP yine kopmuş, cehalet ve sefaletinin esiri olmuştur. İP'in görüşüne göre, seçim ittifakı yerine sistemi iyileştirme ve güçlendirme adına 'koalisyon protokolü' öngörülmüştür. Koalisyon protokolü teklifi Türk seçim sisteminde bir yenilik değildir. Daha önce de Seçim Kanunlarında koalisyon protokolü yapılmasına imkan tanınmıştır. Bu konu bir anayasa konusu değil, Seçim Kanunu konusudur" dedi.

"(Kanal İstanbul) Bu proje Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır"

İstanbul Kanalı'nın parasını ödemeyeceğini belirten bir şahıstan devlete baş olmayacağını kaydeden Bahçeli, şunları söyledi:

"İstanbul Kanal Projesini samimiyetle destekliyoruz. Bu proje Türkiye'nin ve İstanbul'umuzun gücüne güç katacaktır. Mezkur projeden dönülmesini, yüklenicilere para ödemeyi rafa kaldıracak her türlü engelleme ihtimalini dikkate alarak yasal bir güvenceye kavuşturmalıyız. Yapılanı yıkmak cinayettir. Varsa gücün, varsa zekan, varsa hazırlığın daha iyisini yaparsın. Ödemem, yaptırmam, iptal ederim kisvesi altında proje hasımlığına soyunmak müflis siyasetçilerin harcıdır." - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Türkiye, Türk, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP lideri Bahçeli: 'Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır' - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: MHP lideri Bahçeli: "Parlamenter Sistem arayışları israftır, iflastır, inkardır, ilkelliktir, hatta izansızlık ve insafsızlıktır" - Son Dakika
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