Üye Girişi
Son dakika haber | "PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir" - Son Dakika

Son dakika haber | "PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir"

22.06.2021 13:01

Bir son dakika haberine göre Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın yıllardır süren eylemlerinin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli iş birlikçileri, tarihsel kökenleri ve kötürüm niyetleri dikkate almadan yapılacak yorumların asla doğru olmayacağını düşündüğünü...

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK'nın yıllardır süren eylemlerinin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli iş birlikçileri, tarihsel kökenleri ve kötürüm niyetleri dikkate almadan yapılacak yorumların asla doğru olmayacağını düşündüğünü belirterek, "Bu açıdan PKK terörünü, silahsız bölücülükten; bölücü faaliyetleri de bölgemizdeki küresel projelerden bağımsız düşünmek ve birbirinin içinden çıktığını görmeden tek tek ele almak hepimizi yanlış sonuçlara ve elbette ki yanlış sebeplere götürecektir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Farabi'nin İdeal Devlet eserinde adaleti, her kim olursa olsun insanın yolu üzerine dikilen engelleri aşması olarak tarif ettiğine atıfta bulunarak, "Adalet bir sonuç değil, kutlu bir yolculuktur. Harcı adalet olmayan bir toplum veya devletin binası çürüktür. Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet iki büyük felakettir. İbn-i Haldun, geçmişler geleceğe suyun suya benzemesinden daha çok benzeyeceğini hatırlatmıştı. Geçmişimiz adaletli hükmün tertemiz misalleriyle doludur. Tarihin her döneminde Türk milleti adaletiyle sivrilmiş, böylece adından, şanından gururla bahsettirmiştir" değerlendirmesini yaptı.

"DEVLET KİN VE NEFRETLE DEĞİL ADALETLE MUAMELE EDER "

Mevlana'nın adaletin ağaçları sulamak, zulmün ise dikene su vermek ifadesini anımsatan Bahçeli, "Biz dikene su verenlerden olmayacağız. Elbette bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Devlet duyguyla değil akılla yönetilir. Devlet kin ve nefretle değil adaletle muamele eder. Terörle ve bölücülükle mücadele de aynen böyle olmalıdır" diye konuştu.

"ÇAĞIMIZDA, TERÖRİZMİN ULUSLARARASI KARANLIK OYUNLARIN ÇOK ETKİLİ BİR VASITASI OLDUĞU AÇIKTIR"

Türkiye'nin 1984 yılından itibaren bölücü terörle mücadelesinin 37 yıldır sürdüğünü ve Türkiye'nin beka düzeyinde en önemli sorunu olduğuna dikkati çeken Bahçeli, "Ancak, bu mücadelede başarının önündeki engellerden en önemlisi, terörizm ile bölücülük arasındaki ilişkiyi algılamakta sorun yaşayan, bölücülüğü masum talepler olarak görmek isteyen çevrelerin varlığıdır. MHP, yıllardan beri terörü ve terör örgütünü, yalnızca kanlı eylemlerinden ibaret bir suç ve cinayet şebekesi gibi görmekten uzak bir anlayışla, daha yukarıdan yorumlama ve değerlendirme çabası içinde olmuştur. Özellikle çağımızda, terörizmin uluslararası karanlık oyunların çok etkili bir vasıtası olduğu açıktır" ifadelerine yer verdi.

Terör eylemlerinde hedef alınan ülkelerin istenilen düzeye getirmek için kullanılan stratejik senaryoların kirli yüzü olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bu gerçeği, ülkemize yönelik tehditlerde bulmak istemeyenlerin, terörün hangi amaçlarla kullanılabileceğini anlamaları için çok uzaklara gitmelerine gerek yoktur. Yalnızca komşumuz Irak'a baktığımızda bile, geçmişte Amerika Birleşik Devletleri'ne yönelik terör saldırısının sanal suçlusu ilan edilen bir diktatörün idamına ve ülkesinin kan gölüne çevrildiğine şahit olabiliriz. Ardından Arap Baharı'yla Suriye'nin nasıl bir uçuruma yuvarlandığını da görebiliriz" şeklinde konuştu.

PKK'nın 37 yıldır kanlı eylemleri ile Türkiye'nin ilk gündemi haline geldiğini ve PKK terörünün bir sonuç değil bir vasıta, bir amaç değil bir araç olduğunu aktaran Bahçeli, "Kurulduğu ilk yıllardan itibaren PKK'nın, Türkiye üzerinde emelleri olan her devletin kullandığı, uluslararası ve hatta uluslar üstü bir baskı ve pazarlık mekanizması olarak şiddete ve teröre başvurduğu bir gerçektir. Millet varlığına kasteden PKK terörüyle mücadele ve teröristlerin imhası yıllardır en üst seviyede ve büyük bir fedakarlıkla sürdürülmüştür. Bu uğurda çok sayıda şehit verilmiş, çok sayıda vatandaşımız hayatını kaybetmiş ve yaralanmıştır. Ülkemiz başka sahalara ayırması gereken maddi imkanlarını haklı olarak terörle mücadeleye aktarmış, bu konuda da kayıplar yaşamıştır" açıklamasını yaptı.

"PKK TERÖRİZMİNİN YILLAR İÇİNDE ALDIĞI BOYUT, TÜRKİYE'MİZİ DE İÇİNE ALAN BİR PROJENİN PARÇASI HALİNE GETİRMİŞTİR"

PKK'nın yıllardır süren eylemlerinin arkasındaki stratejik nedenleri, küresel aktörleri, yerli iş birlikçileri, tarihsel kökenleri ve kötürüm niyetleri dikkate almadan yapılacak yorumların asla doğru olmayacağını düşündüğüne vurgu yapan Bahçeli, şunları söyledi:

"Bu açıdan PKK terörünü, silahsız bölücülükten; bölücü faaliyetleri de bölgemizdeki küresel projelerden bağımsız düşünmek ve birbirinin içinden çıktığını görmeden tek tek ele almak hepimizi yanlış sonuçlara ve elbette ki yanlış sebeplere götürecektir. Aslında kökleri Osmanlı İmparatorluğu'na kadar dayanmasına rağmen, bugünkü haliyle 1984 yılında ortaya çıkan bölücülüğün silahlı ayağı olan PKK terör örgütünün, yıllar içinde aldığı boyut terörizmi Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir."

PKK/YPG/PYD terörünün arkasında Türkiye üzerinde hesabı olanların tamamının hüviyetlerini görmenin ve arka planda yer alan ülkeleri bulmanın mümkün olduğunun altını çizen MHP lideri Bahçeli, "Devletin terörle mücadeleden sorumlu veya yetki verilmiş resmi makamlarının zaman zaman bunları dile getirdiği ve hatta şikayetçi olduğu malumumuzdur. Türkiye, PKK'nın ve bölücülüğün arkasındaki küresel aktörleri her platformda, özellikle son yıllarda muhataplarının yüzüne vurmuştur. Brüksel'de yapılan NATO Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı'nın ABD Başkanı'na yaptığı da budur. Ardından Bakü'de gazetecilere verdiği beyanatıyla ABD'nin müttefik olarak PKK/YPG'yi mi yoksa Türkiye'yi mi gördüğünü açık yüreklilikle sormuş ve sorgulamıştır" diye konuştu.

'Tarihi Şark Meselesi' olarak adlandırdıkları emellerin peşindeki küresel aktörler tarafından, bölüclük ve silahlı uzantılarını çok maksatlı ve çok destekli bir uluslararası yıkım enstrümanı olarak kullandıklarının inkar edilemeyeceğini söyleyen Bahçeli, "Bu kapsamda mızrağın çuvala bırakınız sığmadığını, delip geçtiği de aşikardır. Özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin son otuz yılda komşumuz Irak'a yönelik iki ayrı savaşının siyasi sonuçlarını sebepleri ile değerlendirdiğimizde, Türkiye'yi bir kıvama getirmek için kullanılan bölücülük ve bölücü terör oyunu her yönüyle berraklaşacaktır" ifadelerine yer verdi.

(Mustafa Cenik - Engin Yağcı/İHA)

Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir
Son dakika haber | PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir

Milliyetçi Hareket Partisi, MHP Genel Başkanı, Türkiye, PKK, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | 'PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir' - Son Dakika


Son Dakika

Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı 14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak 14:40 KİPTAŞ'ın taşınmaz ve arsa satışı müzayedesi yarın yapılacak HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın 14:24 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? 14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı? Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi 13:55 Karısını öldürerek evini ateşe vermesinin ardından intihar eden Mehmet Güney'in yangında ağır yaralanan oğlu hastanede yaşamını yitirdi Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş 13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine 12:11 Basın toplantısındaki hareketiyle dünyaca ünlü firmaya ilham oldu! Su şişelerine "Cristiano" ismini verdiler Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında 11:47 Sulama kanalında boğulan Berat, son anlarında "Beni kurtarın" diye bağırmış!

Son Dakika Haberleri
14:48 Beşiktaş'ta devam etmeme kararı alan teknik direktör Sergen Yalçın: 35 gündür bekletiliyorum, onurum, gururum kırıldı
14:36 Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle
14:23 HDP binasına saldırıya ilişkin açıklama yapan Kılıçdaroğlu belediye başkanlarına seslendi: Provokasyonlara pabuç bırakmayın
14:22 Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi
14:06 Turizmciler 9 günlük tatilin 11 güne uzatılmasını talep ediyor! Kurban Bayramı tatili uzatılacak mı?
14:05 Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi
13:34 Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi
13:33 Görevden yeni dönmüştü! Beylik tabancasıyla evinde intihar etti
13:18 Lüks araçlar kameralar önünde parçalandı! Hepsi ülkeye kaçak yollarla sokulmuş
12:28 Beşiktaşlı taraftarlar hocayı ikna etmek için Sergen Yalçın'ın evinin önünde toplandı
KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman istifa etti         
14:48
Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış Sokakta kanlar içerisinde gezen kadın, düşük yapıp bebeğini çöpe atmış         
14:42
Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle Ali Koç, Sergen Yalçın'ı aradı: İmza atma, biraz bekle         
14:37
Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi Uçuruma yuvarlanan aracın içinde olduğu 1 gün sonra fark edildi         
14:23
Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi Hamile olduğunu açıklayan Şeyma Subaşı kısa bir süre sonra paylaşımını sildi         
14:05
Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi Solunum yolu şikayetiyle hastaneye kaldırıldı! Kocaelispor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay entübe edildi         
13:34
Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim Kendisinden habersiz tarlasına başkası ekim yapınca, tabela astı: Kim ekti, arayın yoksa süreceğim         
12:39
Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi Kız arkadaşıyla sokakta yürüdüğü sırada kurşunların hedefi oldu! Kanlar içinde kalan genç, dayanamayarak baygınlık geçirdi         
11:47
Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu Gerçek ortaya çıkınca dünyası başına yıkıldı! 20 doları bir gece 1.2 trilyon dolar olmuştu         
11:46
Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu Bahçeli'den HDP binasına yapılan saldırıda öldürülen Deniz Poyraz için iddialı sözler: Terör örgütüne eleman devşiriyordu         
11:29
Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı Halk TV'ye telefonla bağlanması Sezgin Baran Korkmaz'ın başını yaktı         
10:55
Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, Sulama kanalına atlayıp intihar eden gençten geriye, "Eşyalarımı almayın" notu kaldı         
10:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüse karşı önerdiği lezzetin dalından sofraya yolculuğu başladı         
10:19
Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi Mine Tugay yine gündem oldu! 42 yaşında jakuziye girip poz verdi         
09:39
AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi AK Parti'nin ilçe toplantısında skandal görüntü! Türk Bayrağı'nın üzerinde yemek yenildi         
09:14
Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler Cicişler arasında ipler koptu! Saç saça baş başa kavga ettiler         
08:55
İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma İletişim Başkanı Altun, müzik kısıtlaması tartışmalarını açıkladı: İdeolojik bir çarpıtma         
08:25
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2021 14:57:04. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | "PKK terörizminin aldığı boyut, Türkiye'mizi de içine alan bir projenin parçası haline getirmiştir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement