MHP Lideri Bahçeli: "Ruh Sağlığı Yasasına İhtiyaç Olduğunu Düşünüyoruz.

MHP Lideri Bahçeli: "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.

MHP Lideri Bahçeli: "Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yasalaşmasını temenni ediyoruz"

-"İhanetin, suçun, cinayetin, darbe teşebbüsünün özgürlüğü olmaz"

-"Kalemini kalaşnikof gibi kullananların gazete köşelerinde saatli bombaya çevirenlerin yalan üzerine ikbal ve istikbal tasarımı yapanların özgürlük tantanasına inanan varsa buyursun inansın ama biz bunlara inanmayacağız. Türk milleti de bunlara kanmayacaktır"

-"Milli ve manevi haklara saldırmak eşkiyalıktır"

-"Ruh sağlığı yasasına ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu yıl içerisinde yasalaşmasını temenni ediyoruz"



ANKARA - MHP Lideri Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu.

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