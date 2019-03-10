Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli Seçim Startını Söğüt'te Verdi

MHP Lideri Bahçeli Seçim Startını Söğüt'te Verdi

10 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startını verdiği Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, türbe önündeki Kayı Alplerinin nöbet değişimini izledi.

MHP Lideri Bahçeli Seçim Startını Söğüt'te Verdi, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim startını verdiği Söğüt'te Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ederek, türbe önündeki Kayı Alplerinin nöbet değişimini izledi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart günü yapılacak Mahalli İdareler Yerel Seçimleri öncesinde seçim startını vermek için Bilecik'in Söğüt ilçesine geldi. Miting öncesi Osmanlı Devleti'nin kurucusu Osman Gazi'nin babası Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret eden Bahçeli, burada dua etti. Daha sonra türbe bahçesindeki Ertuğrul Gazi'nin eşi ve Osmangazi'nin annesi Halime Hatun ve silah arkadaşlarının da mezarlarını ziyaret ederek dua eden Bahçeli, türbe önünde Alp kıyafetleri ile nöbet tutan askerlerin nöbet değişimini izledi. MHP lideri, buradan seçimler öncesinde yapacağı ilk miting için ilçe meydanına geçti. Öte yandan türbe çıkışı Ülkü Ocakları üyesi gençler arasında kısa süreli tartışma yaşanırken, araya giren partililer tartışmayı büyümeden önledi.

(Cem Kaan Toka - Nadir Korkmaz/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.03.2019 04:46 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan S-400 Açıklaması: ABD'nin Güvenliğiyle İlgisi Yok Çalışanlara Müjde! 10 Yılı Dolduranlar Tazminat ve Emeklilik Hakkına Kavuşacak

8 Mart'ta Ezanı Islıkyanlara Erdoğan'dan Tepki: Terbiyesizlik Aytemiz Alanyaspor, BB Erzurumspor'u 2-1'le Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.3.2019 16:56:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli Seçim Startını Söğüt'te Verdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]