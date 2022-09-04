MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı - Son Dakika
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MHP lideri Bahçeli'nin, seçim mitinginde Pir Sultan Abdal'ın diye okuduğu şiir, solcu şaire ait çıktı

04.09.2022 20:55

MHP lideri Devlet Bahçeli, Sivas'ta düzenlendiği ilk seçim mitinginde yaptığı konuşmada, "Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi" diyerek sözlerine başlayıp "Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz" dizelerini okudu. Fakat Bahçeli'nin okuduğu dizelerin sosyalist şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek" şiirine ait olduğu öğrenildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sahalara inerek partisinin Sivas'ta düzenlenen ilk seçim mitinginde konuştu. "2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net" temalı mitingde Bahçeli, "Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar, bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz." diye konuştu.

PİR SULTAN ABDAL'IN DİZELERİNİ SÖYLEDİ

Konuşmasının bir bölümünde Bahçeli, " Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi" diyerek "Bin kez kırdılar dallarımızı bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz" dizelerini söyledi.

DİZELER SOLCU ŞAİRE AİT ÇIKTI

Ancak Bahçeli'nin Pir Sultan Abdal'ın olduğunu ifade ettiği dizeler solcu şair Adnan Yücel'in "Yeryüzü Aşkın Oluncaya Dek" şiirine ait çıktı.

Söz konusu şiirin ilgili kısmı şu şekilde;

Bir inancın yüceliğinde buldum seni

bir kavganın güzelliğinde sevdim.

bin kez budadılar körpe dallarımızı

bin kez kırdılar.

yine çiçekteyiz işte yine meyvedeyiz

bin kez korkuya boğdular zamanı

bin kez ölümlediler

yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz.

bitmedi daha sürüyor o kavga

ve sürecek

yeryüzü aşkın yüzü oluncaya dek!

CHP'Lİ ÖZGÜR ÖZEL DE PAYLAŞIMDA BULUNDU

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de konuyla ilgili olarak sosyal medyada paylaşımda bulunarak Bahçeli'nin Pir Sultan'ın sandığı şiir, faşizme direnişin şairi. Adnan Yücel'in Devamı ise: Saraylar saltanatlar çöker, kan susar birgün, zulüm biter, bu günlerden geriye, bir yarına gidenler kalır, bir de yarınlar için direnenler… Tweet bu kadar. Şiir daha uzun ve güzel." dedi.

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