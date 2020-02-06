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MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır." - ANKARA
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