MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş suçu işlediğini iddia etmeleri yalnızca iftira değil, aynı zamanda iffetsiz bir uydurmadır." - ANKARA

Türkiye, Suriye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 05:00 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rejim ordusu, Türkiye'ye ait gözlem noktalarının bulunduğu Serakib'i kuşattı
Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur Koronavirüste merak edilen soru yanıt buldu! Hastaların neden çırpına çırpına öldükleri ortaya çıktı CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti

Son Dakika Haberleri
22:58 Mine Tugay'ın TBT'si sosyal medyada binlerce beğeni aldı
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni Ares Özdemir, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile sarmaş dolaş görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 23:21:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP Lideri Bahçeli: "Sözde Kürt Konferansı'nda söz alan küstahların Türkiye'nin Suriye'de savaş... - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]