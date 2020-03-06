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MHP Lideri Bahçeli: "Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde,...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen de sağlanmalıdır.
Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: " Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen de sağlanmalıdır. Türkiye'nin Suriye politikası doğrudur, haktan ve hakikatten yanadır. - ANKARA
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