MHP Lideri Bahçeli: "Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde,... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde,... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde,...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen de sağlanmalıdır.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: " Suriye'de yurtlarından yuvalarından kopanların güvenli ve gönüllü şekilde, insana yaraşır bir şekilde ikamet yerlerine dönüşleri konusunda her ülkenin yapacakları vardır ve acilen de sağlanmalıdır. Türkiye'nin Suriye politikası doğrudur, haktan ve hakikatten yanadır. - ANKARA

Türkiye, Suriye, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 06:03 Kaynak: İHA
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