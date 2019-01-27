MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı'nı Ziyaret Ediyor
1 saat önce
MHP Lideri Bahçeli TBMM Başkanı'nı ziyaret ediyor TBMM Başkanı Yıldırım ofise kendi kullandığı klasik arabayla geldiİSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret ediyor.
MHP
Lideri Bahçeli TBMM Başkanı'nı ziyaret ediyor
TBMM Başkanı Yıldırım ofise kendi kullandığı klasik arabayla geldi
İSTANBUL - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul
Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım
'ı Kavacık'taki seçim ofisinde ziyaret ediyor.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım' hayırlı olsun ziyareti gerçekleştirmek için saat 14: 30 sıralarında Kavacık'taki seçim ofisine geldi. MHP Lideri Bahçeli'yi Yıldırım kapıda karşıladı. Ziyaret devam ediyor.Öte yandan TBMM
Yıldırım'ın ziyaret öncesinde kendi kullandığı Erzincan
plakalı klasik otomobille seçim ofisine gelmesi dikkat çekti.
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Haber Yayın Tarihi : 27.01.2019 03:20 Kaynak: İHA
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