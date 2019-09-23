Son Dakika Haberleri: MHP lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu
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MHP lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu

1 saat önce

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.

MHP lideri Bahçeli tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu, System.String[]

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu.


Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sabah saatlerinde hafif ateş şikayetiyle gittiği hastanede kontrol amaçlı yatırılmıştı. Genel tetkiklerinin tamamlanmasının ardından zorunlu yatışı gerekli görülmeyen Bahçeli, tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi. Bahçeli'nin taburcu olduktan sonra MHP Genel Merkezi'ne gittiği öğrenildi. - ANKARA

Milliyetçi Hareket Partisi, Devlet Bahçeli, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 23.09.2019 04:24 Kaynak: İHA
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