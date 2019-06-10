MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu,...
7 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş
başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa
'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum." - ANKARA
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