Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu,...
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MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu,...

7 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum.

MHP Lideri Bahçeli:
MHP Lideri Bahçeli: "Teknik Direktör Sayın Şenol Güneş başta olmak üzere, teknik kadroyu, Federasyon Yönetimini, elbette Fransa'ya sahayı dar eden fazilet sahibi fedakar futbolcularımızı yürekten tebrik ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum, hepsini muhabbetle kucaklıyorum." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Fransa, Şenol Güneş, MHP, Politika
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