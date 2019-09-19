Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın...
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MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın...

1 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir." - ANKARA

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
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