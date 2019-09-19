MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın...
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MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:25 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Terör mağdurlarına yüzde 40 sakatlık oranıyla aylık bağlanırken, yüzde 40'ın üzerinde sakatlık oranı bulunan ancak malul sayılmayan kardeşlerimize aylık bağlanmaması vahim bir tenakuzdur ve de acilen telafi edilmelidir." - ANKARA
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