MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama...
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MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir." - ANKARA
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