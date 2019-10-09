Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama...
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama...

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama...

2 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütlerinin belinin kırılması, Türkiye'yi kuşatma ve kundaklama niyetine haiz mihrakların oyunlarının bozulması artık kaçınılmaz bir mecburiyettir." - ANKARA

Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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