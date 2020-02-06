MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı... - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı... - Son Dakika

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı...

6 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/ YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir." - ANKARA

YPG, PKK, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
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