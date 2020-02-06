Son Dakika › Politika › MHP Lideri Bahçeli: 'Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı... - Son Dakika
MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı...
6 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur.
Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 04:58 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Terör örgütü PKK/ YPG elebaşlarına kucak açan, sözde Kürt Konferansı düzenlenmesine çanak tutan Avrupa Parlamentosu bölücü örgütün resmen propagandasına göz yummuş, onay vermiş, destek olmuştur. AB hem kurumsal olarak hem de ahlaken dağılmanın eşiğine kadar gelmiştir." - ANKARA
Son Dakika Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa Parlamentosu'na terör tepkisi: Gayriresmi faaliyeti şiddetle kınıyoruz Bahçeli'den Avrupa Parlamentosu'na sert tepki: Kepazelik ve soysuzluktur İkna yöntemiyle teslim olan 2 PKK'lı kadın, aileleriyle buluştu CHP'nin boykot kararı sonrası İmamoğlu, CNN Türk'te katılacağı programı iptal etti