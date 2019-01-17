MHP Lideri Bahçeli: "Trump'ın Ağzını Kapatmadıkça Konu Kapanmaz"

MHP lideri Bahçeli: "Trump'ın ağzını kapatmadıkça konu kapanmaz"ANKARA - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi.

MHP lideri Bahçeli: "Trump'ın ağzını kapatmadıkça konu kapanmaz"



ANKARA - MHP lideri Devlet Bahçeli, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da gerçekleştirilen İl Başkanları Toplantısının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Gündemin ana maddesi Suriye meselesi ve güvenli bölge tartışmalarıydı. ABD Başkanı Donald Trump'ın Türkiye'ye yönelik tutum ve tweetlerine ilişkin değerlendirmede bulunan Bahçeli, "Trump'ın ağzını kapatmadığınız müddetçe konu kapanmaz" mesajını verdi. Bahçeli, güvenli bölge tanımının PKK/YPG'den arındırılmış bölge anlamına geldiğini söyledi. Bölgede terör örgütleri varsa güvenli bölge olarak bahsedilemeyeceğini aktaran Bahçeli, bahsedilecek şeyin temizlemek olması gerektiğini vurguladı.

Bahçeli-Erdoğan görüşmesi olacak mı?

Yerel seçimlere yönelik Cumhur ittifakı kapsamında aday belirleme çalışmaları ilişkin soruları yanıtlayan Bahçeli, "30 büyükşehirde 27 il AK Parti'ye, 3 il MHP'ye bırakıldı. 30 büyük şehrin illerinde ise değerlendirmeler yapılmış, bağlı ilçelerde de paylaşımlar söz konusu olmuş. Öyle pazarlık değil 2014-18 verileri ışığında gerçekleşti. İkinci prensip 51 ilde her parti kendi adaylarıyla seçime katılacaktır. Kesinleştikten sonra zillete kaptırmamak için Cumhur'u tercih edeceğimiz her zaman olağandır" şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşme olup olmayacağına ilişkin soruyu yanıtlayan Bahçeli, "Bizden talep gitmesi nezaketli olmaz. Ama Cumhurbaşkanımız herhangi bir ülke ve uluslararası görüşlerini bizle paylaşmak isterse, davet eder biz de gideriz" diye belirtti.

"Sürprizler olabilir"

Samsun Milletvekili Erhan Usta'nın ihraç edilmesine ilişkin, "Merkez Disiplin Kurulu, Samsun'da yapmış olduğu açıklamalar sırasında ortaya koyduğu tutum, davranış ve görüşlerin parti görüşümüz ile bağdaşmayacağı konusunda kararını vermek suretiyle partimizden ihraç etmiştir" ifadelerinde bulundu.

Bahçeli seçim kampanyaları ilişkin, güzel bir propaganda süreci yaşanacağına inandığını ifade ederek, sürprizler olabileceğini kaydetti. Cumhur ittifakı toplantılarına ilişkin de küstüm otu oynanmayacağını ve gerekli toplantılara katılacaklarını belirtti.

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