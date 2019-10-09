MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül...
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MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir"
Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir" - ANKARA
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