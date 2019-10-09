Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül...
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül...

MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül...

2 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir"

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Türk milleti terörle yaşamaya alışmayacak, bu zillete asla tahammül etmeyecektir" - ANKARA

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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