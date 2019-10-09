Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde...
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde...

MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde...

2 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazımak hedefiyle muazzam bir harekatın içindedir." - ANKARA

Suriye, PKK, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kamışlı'dan Nusaybin'e 6 roket atıldı
Türk askerlerinin Barış Pınarı Harekatı bölgesine gitme anı gündem oldu YPG'li teröristler lastık yakmaya başladı! Barış Pınarı Harekatı'nda TSK, 30 kilometre derinliğe girdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2019 19:25:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Türk Silahlı Kuvvetleri ile Suriye Milli Ordusu eşgüdüm ve işbirliği halinde...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]