Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018'de Resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Geçiş...

MHP Lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018'de Resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne Geçiş...

1 saat önce

IHAAW172525-SIY/01-03-2019- MHP lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır.

MHP Lideri Bahçeli,
IHAAW172525-SIY/01-03-2019

- MHP lideri Bahçeli, "Türkiye 9 Temmuz 2018'de resmen Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçiş sağlamıştır. Bu kapsamda yeni hükümet sistemi tam 236 gündür faaldir, hakimdir ve hadimdir. Bu yeni sistemin istikrar ve güvenli bir şekilde devamı ise hem beka meselesi hem de milli bir gayedir" dedi. 01.03.2019 17: 25: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:31 Kaynak: İHA

Türkiye, Hükümet, Politika
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