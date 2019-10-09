Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla...
Son Dakika Politika MHP Lideri Bahçeli: 'Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla...

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla...

2 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye Cumhuriyeti, saat 16.00 itibarıyla başlayan Barış Pınarı Harekatı'yla bekasını ve milli varlığını çok ciddi şekilde tehdit eden hain ve bölücü örgütleri yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda etkisiz hale getirmek için kutlu bir sefere çıkmıştır." - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.10.2019 05:19 Kaynak: İHA
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