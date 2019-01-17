MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
1 saat önce
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti
ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:51 Kaynak: İHA
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