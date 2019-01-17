Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti

1 saat önce

MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret ettiANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

MHP lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti

ANKARA - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Ülkücü Şehitler Anıtı'nı ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 10:51 Kaynak: İHA

Kızılcahamam, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği

Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun İş Adamının Yakın Koruması, Siteden Araç Çalan Hırsızı Başından Vurarak Öldürdü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.1.2019 12:24:54. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli, Ülkücü Şehitler Anıtı'nı Ziyaret Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]