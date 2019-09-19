MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir." - ANKARA