MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun...
1 saat önce
MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir.
Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir." - ANKARA
MHP Edirne İl Başkanı istifa etti MHP Konya İl Başkanı görevden alındı Türk yetkiliden "ABD yaptırımı" açıklaması: Yürürlüğe sokulmayacak Sezen Aksu'dan hayranlarını üzen haber! Artık sahnelere dönmeyecek