Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun...
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MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun...

1 saat önce

MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir.

MHP Lideri Bahçeli:

MHP Lideri Bahçeli: "Unutulmasın ki 'Ölürsem şehit kalırsam gaziyim' diyen Türk milletine boyun eğdirip teslim olmasını sağlayacak zillet bir kuvvete dünya üzerinde tanıklık ve tesadüf edilmemiş, bundan sonra da edilmeyecektir. Çünkü iman ve irade işgal ve ihaneti rezil etmiş, yine edecektir." - ANKARA

MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 01:27 Kaynak: İHA
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