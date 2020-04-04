MHP lideri Bahçeli, vefatının 23. yılında Merhum Türkeş'in Anıt mezarını ziyaret etti - Son Dakika

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MHP lideri Bahçeli, vefatının 23. yılında Merhum Türkeş'in Anıt mezarını ziyaret etti
6 saat önce
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş'in, vefatının 23. yılında Anıtmezarını ziyaret etti.
Korona virüs tedbirleri kapsamında Merhum Türkeş'in kabrinde tören yapılmazken MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ziyareti ile ilgili görseller MHP Genel Merkezi tarafından paylaşıldı.
Bahçeli, merhum Türkeş'in kabrini ziyaretinde dua etti. Bahçeli daha sonra kabre kırmızı ve beyaz karanfiller bırakmasının ardından çiçekleri suladı.
(Neşra Durmaz/İHA)
Haber Yayın Tarihi: 04.04.2020 12:35 Kaynak: İHA
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