MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve... - Son Dakika

MHP lideri Bahçeli: "Yalanla mücadele etmek, bu konuda temiz toplum-temiz siyaset-temiz yönetim hedefine destek vermek gayesiyle değerli fikir ve hukuk insanlarımızdan teşekkül etmiş 'Yalan Haber, Yalan Siyasetle Mücadele Kurulu' adıyla bir heyet kurulmuştur." - ANKARA