MHP lideri Bahçeli'ye hakaret iddiası

Bolu Ülkü Ocakları tarafından CHP'li Belediye Meclis Üyesi Resmiye Kahruman'ın sosyal medya üzerinden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medyadan hakaret ettiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunuldu.

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı İsmail Algül ve beraberindekiler, Bolu Adliyesine gelerek suç duyurusu dilekçesini savcılığa teslim etti.

Kahruman'ın yaptığı paylaşımların eleştiri sınırlarını aştığını ve ağır hakaretler içerdiğini söyleyen Algül, dünkü belediye meclis toplantısına katılarak bu durumu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a iletmek istediklerini, toplantı halka açık olmasına rağmen çeşitli engellerle karşı karşıya kaldıklarını kaydetti.

Algül, dünkü demokratik eylemin ardından bugün de Kahruman hakkında yasal işlemlerin başlatılması için Bolu Adliyesine gelip suç duyurusunda bulunduklarını bildirdi.