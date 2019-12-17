MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir

Yeni parti çalışmalarına değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasette boşluğun olmadığını vurgulayarak, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır." dedi.



"Demokrasiyi soysuzlaştırıp siyaseti sabote etmek isteyenlerin karışık ve kirli faaliyetleri son zamanlarda hız ve yaygınlık kazanmıştır." diyen bahçeli, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü Açıklaması