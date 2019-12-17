MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir - Son Dakika
Son Dakika Dünya MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir - Son Dakika Dünya

MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir

6 saat önce

MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir." değerlendirmesinde bulundu

MHP lideri Bahçeli: Yeni parti arayışları komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir, System.String[]

Yeni parti çalışmalarına değerlendiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasette boşluğun olmadığını vurgulayarak, "Yeni parti arayışları siyasi ve toplumsal bir ihtiyaçtan ziyade Türkiye üzerinde komplo ve kurgu mucitlerinin ucuz siparişidir. Küresel siyaset anlayışını rehber olarak benimseyenlerin milletimize ait, ülkemize dair hiçbir sözü olamayacak, hiçbir gelecek hedefi bulunamayacaktır." dedi.


"Demokrasiyi soysuzlaştırıp siyaseti sabote etmek isteyenlerin karışık ve kirli faaliyetleri son zamanlarda hız ve yaygınlık kazanmıştır." diyen bahçeli, açıklamasını şu ifadelerle sürdürdü Açıklaması

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Devlet Bahçeli, Türkiye, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 06:25 
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