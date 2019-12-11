MHP Lideri Bahçeli, yoğun bakımdaki Isparta İl Başkanının eşi ve oğluyla telefonla görüştü - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Dr. Devlet Bahçeli, Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın eşi ve oğlu ile telefon görüşmesi yaptı.



MHP Lideri Devlet Bahçeli, dün Eğirdir ilçesinde çalıştığı sırada iş kazası geçirerek yoğun bakımda tedavi altına alınan Isparta İl Başkanı Nail Bayram'ın eşi ve oğlunu telefonla aradı. İl Başkanının eşi ve oğluna geçmiş olsun dileklerini ileten MHP Lideri Bahçeli, tedavisi halen devam eden Bayram'ın son durumu hakkında bilgi aldı. MHP Lideri Bahçeli'nin ayrıca aile fertlerine, üzülmemeleri gerektiği yönünde telkinlerde bulunarak, Bayram'ın en kısa sürede sağlığına kavuşmasını ümit ettiklerini ifade ettiği öğrenildi. - ISPARTA