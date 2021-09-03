Üye Girişi
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor - Son Dakika

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor

03.09.2021 18:07
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır" dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, seçim barajının düşürülmesini hedef alan açıklamalara yönelik yazılı bir açıklama yayınladı.

Bahçeli, yaptığı yazılı açıklamada, "Seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesiyle ilgili Sayın Cumhurbaşkanımızın görüş ve değerlendirmesini müteakiben Milliyetçi Hareket Partisi de aynı doğrultuda kanaat bildirmiş, başkaca bir arayış ve beklentiye gerek olmadığından bahisle siyasi tutumunu Cumhur İttifakı'nın duruşuna müzahir şekilde netleştirmiştir. 1 Eylül 2021 tarihli yazılı basın açıklamamız bu konudaki tavır ve düşüncemizi berrak ölçüde izah ve ifade etmiştir. Niyet okuyuculuğu yapanlar bir kez daha boşluğa düşmüşlerdir" ifadelerini kullandı.

"YÜZDE 10 SEÇİM BARAJININ KORUNMASININ AYRICA MEŞRU VE SİYASİ HİÇBİR GEREKÇESİ DE KALMAMIŞTIR"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı yazılı açıklamada ayrıca şu ifadeleri kullandı: "Televizyon ekranlarındaki tartışma programlarında veya gazete köşelerinde seçim barajının yüzde 7'ye çekilmesini 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayan, bu çerçevede bulanık suda balık avlama seferine çıkan sözde uzman ve kiralık kalemler gafil olmaları bir yana vahim bir hesap hatası yapmışlardır. Milliyetçi Hareket Partisi'nin baraj kaygısıyla hareket etmediğini, böylesi bir korkuyu taşımadığını ısrarla söylememize rağmen akıl tutulmasıyla malul olanların sakat, sapkın ve sancılı propagandaya tevessül ederek aksini iddia etmeleri hastalıklı bir ruh halinin tezahüründen başka bir manaya gelmemiştir. Ahlak ve güvenirlik barajına takılıp kontrolsüzde savrulan çevrelerin seçim barajı üzerinden partimizin itibar ve haysiyetine leke sürme yarışına girmeleri hem küstahlık hem de kifayetsizliktir. Zillet ittifakına yeminli sözcülükle görevli olanlar, özellikle 16 Nisan 2017 Halkoylamasında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesini, 9 Temmuz 2018 tarihi itibariyle bu durumun resmileşmesini anlaşılan hala idrak ve hazmedilmiş değillerdir. Tarihin ve siyasi akışın gerisine düşenler yalan ve iftirayı geçim kapısı görecek kadar zavallı haldedir."

Bahçeli, "Yeni yönetim sistemi 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimlerinden sonra tesis edilmiş, işlerlik kazanmıştır. Artık suyu tersten akıtmanın imkanı kalmamıştır." ifadesini kullanarak, "Siyasete yön veren yeni siyasi kurallar manzumesi devreye girmiştir. Ne kadar yok sayılsa da, siyasi yaklaşımlar ve siyaset kurumu yeniden şekillenmiş, siyaset zeminin ilke ve kurumları yeni baştan tecelli etmiştir. Doğal olarak siyasetin icrasıyla anlayış mizanında yapısal değişiklik ve dönüşümler sağlanmıştır. Kaldı ki, ortak zemin arayışları ve uzlaşma kültürünün sivrilmesiyle yeni bir siyaset alanı belirmiştir. Bu yeni siyaset alanı ve anlayışına ayak uyduramayan siyasi partiler ve makus diğer aktörler elbette milletimizin demokratik tasarrufuna maruz kalacaklar, bu suretle yaptıklarının bedelini ödeyeceklerdir. 2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimler buna sahne olacaktır. Yeni yönetim sistemine geçiş süreci başarıyla atlatılmıştır. Bu sürecin siyasi hesap ve önyargılardan bağımsız şekilde yürütülmesi ve yeni sistemin sağlam temeller üzerinde bina edilmesi hususunda Cumhur İttifakı bütün iyi niyet ve yapıcı tavrını göstermiş, buna da devam etmektedir." diye konuştu.

Bahçeli, açıklamasına şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, milli iradenin adil ve hakkaniyetli biçimde TBMM'ne yansımasının bize göre iki yolu bulunmaktadır: Birinci yol, seçim barajının indirilmesidir. İkinci yol ise siyasi partilerin kurumsal kimliklerini muhafaza ederek seçim ittifakı yapmalarının yasal içeriğe kavuşturulmasıdır. Bilindiği üzere, ikinci yol yasal bir düzenlemeyle hayat bulmuştur. Sırayı ise birinci yolun temini almıştır. Anayasa'nın 67'inci maddesinde seçim kanunları hakkında şu temel hükmün varlığı okuma yazma bilen herkesin malumu olduğu bir gerçektir: 'Seçim kanunları temsilde adalet ve yönetimde istikrar ilkelerini bağdaştıracak biçimde düzenlenir.' Bu anayasa hükmü herkes için bağlayıcıdır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde Cumhurbaşkanı doğrudan halk tarafından seçileceği ve hükümet TBMM'den güvenoyu almayacağı için 'yönetimde istikrar' ilkesi kendiliğinden vasat bulmuştur. Bu konuda kafa karıştırıcı veya tartışmaya açık hiçbir taraf da yoktur. Bunun devamında, yüzde 10 seçim barajının korunmasının ayrıca meşru ve siyasi hiçbir gerekçesi de kalmamıştır. Bu kapsamda anayasal norm olan 'temsilde adalet' ilkesinin olabilmesi için seçim barajın düşürülmesinden başka bir seçenek görülmemektedir. Millet iradesinin adilane ölçülerde TBMM'ne aynısıyla yansımasının başka bir yöntemi de düşünülemeyecektir. Seçim mevzuatı açısından seçim barajıyla ilgili arayış ve çalışmalarda, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeni bir siyaset denklemini beraberinde getirdiği unutulmamalıdır."

"Milliyetçi Hareket Partisi'nin hedefi de bunu sağlamaya yöneliktir. Hiç kimse saman altında iğne arama gayretkeşliğine heves etmemelidir." diyen Bahçeli, "Yüzde 7 seçim barajı üzerinde kurulan yalan ve dedikodu çarkı ilk önce bu çarkı kuranları öğütecektir. Milliyetçi Hareket Partisi ve Cumhur İttifakı'nın vatan, millet ve demokrasi sevdasını hiçbir görevli provokatör, hiçbir ruhu ve iradesi hacizli siyasetçi ve sözde yazar-çizer takımı tahlil edemeyecek, bunu test etmeye deneyim ve donanımları yetmeyecektir. CHP'sinden HDP'sine, İP'inden diğer marjinal ve ipotekli partilere, aynı zamanda satılmış gazetecisinden ikbal ve çıkar peşinde soluk soluğa koşan şuursuz yorumculara varıncaya kadar baraj konusundaki yürekli, tutarlı ve milli iradenin onurunu korumayla ilgili kararlılığımızı anlamaları imkansızdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla tescillenen yüzde 7 seçim barajı 'temsilde adalet' ilkesine derinlik ve canlılık katacak, diğer yandan müfteriler ve zilletsever taife beyhude çırpınışlarıyla yerinde sayacaklardır. Milliyetçi Hareket Partisi'ni merkezine alan ilzam, isnat, asılsız iddia ve ipe sapa gelmez ucube ithamlar aynısıyla sahiplerine alnına kara bir leke gibi yapışacaktır." ifadelerini kullandı.

Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor
Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor

Milliyetçi Hareket Partisi, Adalet, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor - Son Dakika


Son Dakika

Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. 18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi. Son Dakika: Standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi 18:05 Son Dakika: Standart altının kilogramı 485 bin 100 liraya yükseldi Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü 18:01 Pencereden düşen Safiye Nur Gürbüz, sevgilisini suçladı: Evde beni darbetti, burnumu ısırdı, kemerle dövdü
Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri 17:36 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti 16:32 3 kızını öldüren müezzinin ifadesi ortaya çıktı: Silahı kafama dayadığımda mermim bitmişti Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi 16:16 Son Dakika: Aşı olmayan işçiler için haftada 1 kez koronavirüs testi zorunluluğu getirildi
Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti 15:57 Sarı-Kırmızılı takımın Oğulcan'ı, güzel sevgilisi Peri'ye evlilik teklifi etti 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak 15:15 6 Eylül Pazartesi günü İstanbul'da 06.00-14.00 saatleri arasında toplu ulaşım ücretsiz olacak

Son Dakika Haberleri
18:14 Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber
18:12 Messi'ye faul yapan oyuncu, direkt kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.
18:02 İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı
17:53 Apple, "Çocuk istismarına karşı telefon tarama" projesini askıya aldı
17:47 Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu
17:42 14 yaşındaki çocuk, serinlemek için girdiği gölde hayatını kaybetti
17:39 Sel bölgesindeki elektrik arızasına bakmaya giden ekip heyelan sonucu yolda mahsur kaldı
17:35 Kiralık ev arayışı artınca ev sahiplerinin istekleri "yok artık" dedirtti
17:33 Sürücüsünün sara krizi geçirdiği araç, otobüs durağındaki vatandaşları etrafa savurmuş
17:18 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar
Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber Gördüğü her şeyi yutuyordu! Karnından anahtarlık çıkan deve kuşundan kötü haber         
18:14
Yürüme bandının altında kalan caretta carettalar için iki otele 482 bin TL ceza kesildi Yürüme bandının altında kalan caretta carettalar için iki otele 482 bin TL ceza kesildi         
18:11
İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı İş yerinde çıkan yangında baba hayatını kaybetti, 14 yaşındaki oğlu yaralandı         
18:03
Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu Polisten kaçan şüpheliler, 24 yaşındaki İrem'in ölümüne sebep oldu         
17:48
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İyidere- İkizdere yolu açılış töreninde dikkat çeken sözler: Ne kadar komünist varsa alıp buraya geliyorlar         
17:19
Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış Eşini öldürmeden önce internet üzerinden cezaları aratmış         
16:18
Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti Rusya'nın gündeminde bu çocuk var! Putin'in hatasını hiç çekinmeden düzeltti         
16:15
Afyonkarahisar'da Afyonkarahisar'da "10 liraya öpüşelim" diyen kadınlar, 19 yaşındaki gencin 130 lirasını aldı         
15:40
Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti Bina içine tuvaletini yapan kargocu, pislettiği paketi aileye teslim etti         
14:18
18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi 18 yaşındaki Meksikalı kadın boksör, ringde aldığı darbeler sebebiyle yaşamını yitirdi         
14:14
Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız Meral Akşener'den çok konuşulacak vaat: Otomobilden ÖTV'yi kaldıracağız         
14:09
Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı Bodrum'da bu görüntüler konuşuluyor! Ünlü iş adamı Bülent Eczacıbaşı silahlı adamlarıyla şantiye bastı         
13:11
Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu Kasık bölgesinde şırınga saplı erkek cesedi bulundu         
12:31
Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi Müge Anlı'yı isyan ettiren olay! 21 yaşındaki kız, 60 yaşındaki öğretmeniyle evlendi         
11:45
Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti Yayıncı Brooke, kendisine ölüm tehditlerinde bulunan kişiyi ifşa etti         
11:21
Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş Dolmuş sürücüsü, eşi ve 14 yaşındaki çocuğunun gözü önünde hayatını kaybetmiş         
11:07
Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı Danilo Zanna, MasterChef'in çekimlerini yarıda bıraktı! İlk açıklamayı Mehmet Yalçınkaya yaptı         
11:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2021 18:35:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Bahçeli'den seçim barajı açıklaması: 'MHP'yi kurtarma hamlesi' olarak yorumlayanlar hata yapıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement