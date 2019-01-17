MHP Lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların Olmaması İçin İleri Atılmak, Derlenip Toparlanmak...
1 saat önce
IHAAW125239-SIY/17-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların olmaması için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız. Bu manada mahalli idareler seçimi büyük önem arz etmektedir.
IHAAW125239-SIY/17-01-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli, "15 Temmuzların olmaması için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız. Bu manada mahalli idareler seçimi büyük önem arz etmektedir. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar" dedi. 17.01.2019 12: 52: 39 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 12:58 Kaynak: İHA
Cumhur İttifakı'na Aykırı Hareket Eden Vekil, MHP'den İhraç Edildi
AK Parti'nin Güneydoğudaki Kalesinde Yerel Seçim Gerginliği
Binali Yıldırım'ın İstifa Tartışmalarına MHP'li Yöneticiden Çözüm Önerisi: 'İstifa Etmem Gerekir mi' Diye YSK'ya Başvursun
MHP Lideri Devlet Bahçeli, Prompter'a Yanlış Konuşmanın Yansıtılmasına Sinirlendi: Kaldırın Bunları