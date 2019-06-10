MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.
7 saat önce
MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.
MHP
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
lideri Devlet Bahçeli
: "23 Haziran İstanbul
Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir." - ANKARA
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