Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: "23 Haziran İstanbul Büyükşehir Seçimlerine az bir süre kaldı. Cumhur İttifakı'nın başarılı olması konusunda samimiyiz, heyecanlıyız, İstanbul'a mitili atmış bulunuyoruz. Menfi propagandalarla itibar cellatlığına soyunanların yalanları, çarpıtmaları, çırpınışları sonuç vermeyecektir." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 06:08 Kaynak: İHA
MHP, Devlet Bahçeli, İstanbul, Politika
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