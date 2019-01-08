MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümüne Giden Sürecin En Kritik...
51 dakika önce
IHAAW112758-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır.
IHAAW112758-SIY/08-01-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır." 08.01.2019 11: 27: 58 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: İHA
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