Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümüne Giden Sürecin En Kritik...

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. Yıldönümüne Giden Sürecin En Kritik...

51 dakika önce

IHAAW112758-SIY/08-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli:
IHAAW112758-SIY/08-01-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart 2019, Cumhuriyet'in 100. yıldönümüne giden sürecin en kritik yol ağzıdır." 08.01.2019 11: 27: 58 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:33 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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