Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Bekayla Ne İlgisi Var Diyenlerin...

MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Bekayla Ne İlgisi Var Diyenlerin...

13 dakika önce

IHAAW161837-SIY/26-02-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli:
IHAAW161837-SIY/26-02-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi. 26.02.2019 16: 18: 37 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Yenikadinda Gösterme, Politika
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