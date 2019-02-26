MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Bekayla Ne İlgisi Var Diyenlerin...

IHAAW161837-SIY/26-02-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.

IHAAW161837-SIY/26-02-2019



- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi. 26.02.2019 16: 18: 37 TSI

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