MHP Lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin Bekayla Ne İlgisi Var Diyenlerin...
13 dakika önce
IHAAW161837-SIY/26-02-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi.
IHAAW161837-SIY/26-02-2019
- MHP lideri Devlet Bahçeli: "31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin bekayla ne ilgisi var diyenlerin niyetleri bozuk olduğu gibi, milli mensubiyetleri de sorunludur" dedi. 26.02.2019 16: 18: 37 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 04:24 Kaynak: İHA
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