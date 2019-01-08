MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 Parçalı Kürdistan Komplosu Her Manada Tırpan Yemiştir.
1 saat önce
IHAAW110913-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir.
IHAAW110913-SIY/08-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun koparılmalıdır" diye konuştu. 08.01.2019 11: 09: 13 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: İHA
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