Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 Parçalı Kürdistan Komplosu Her Manada Tırpan Yemiştir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 Parçalı Kürdistan Komplosu Her Manada Tırpan Yemiştir.

1 saat önce

IHAAW110913-SIY/08-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW110913-SIY/08-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "4 parçalı Kürdistan komplosu her manada tırpan yemiştir. Fırat'ın doğusu fitnenin boynudur, bu boyun koparılmalıdır" diye konuştu. 08.01.2019 11: 09: 13 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 11:15 Kaynak: İHA

MHP, Devlet Bahçeli, Politika
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