Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Akşamı İstanbul'da Bir Grubun Ezan Okunurken Islık Çalmasına...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Akşamı İstanbul'da Bir Grubun Ezan Okunurken Islık Çalmasına...

23 dakika önce

IHAAW140615-SIY/11-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart akşamı İstanbul'da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Akıllarınca protesto etmişler, bu ahlaksızlıktır, bu arsızlıktır.

MHP Lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Akşamı İstanbul'da Bir Grubun Ezan Okunurken Islık Çalmasına..., System.String[]
IHAAW140615-SIY/11-03-2019

- MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart akşamı İstanbul'da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Akıllarınca protesto etmişler, bu ahlaksızlıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfürü alkışlamaktır" dedi. 11.03.2019 14: 06: 15 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:12 Kaynak: İHA

İstanbul, 8 Mart, Devlet Bahçeli, Politika
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