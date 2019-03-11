MHP Lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart Akşamı İstanbul'da Bir Grubun Ezan Okunurken Islık Çalmasına...
23 dakika önce
IHAAW140615-SIY/11-03-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, 8 Mart akşamı İstanbul'da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Akıllarınca protesto etmişler, bu ahlaksızlıktır, bu arsızlıktır.
IHAAW140615-SIY/11-03-2019
- MHP
lideri Devlet Bahçeli
, 8 Mart
akşamı İstanbul
'da bir grubun ezan okunurken ıslık çalmasına ilişkin, "Akıllarınca protesto etmişler, bu ahlaksızlıktır, bu arsızlıktır. Ezanı ıslıklamak küfürü alkışlamaktır" dedi. 11.03.2019 14: 06: 15 TSI
NNNN - ANKARA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 11.03.2019 02:12 Kaynak: İHA
Sunucu, Ezan Protestosuna Canlı Yayında Ezan Okuyarak Tepki Gösterdi
İstanbullular Dikkat! Serin ve Yağışlı Hava Geliyor
Kadıköy'de 1 Saat İçinde Denizden 2 Ceset Çıktı
Şehir Bazında İnternete Ödenen Aylık Ücretler