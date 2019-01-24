MHP Lideri Devlet Bahçeli, "863 Belediye Başkan Adayımızın Seçilmesini, Cumhur İttifakı'nın Zafere...
1 saat önce
IHAAW142506-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "863 belediye başkan adayımızın seçilmesini, Cumhur İttifakı'nın zafere imza atmasını istiyoruz" dedi.
IHAAW142506-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, "863 belediye başkan adayımızın seçilmesini, Cumhur İttifakı'nın zafere imza atmasını istiyoruz" dedi. 24.01.2019 14: 25: 06 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:31 Kaynak: İHA
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