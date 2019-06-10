Son Dakika Haberleri: MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş,...
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MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş,...

7 saat önce

MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur.

MHP lideri Devlet Bahçeli:
MHP lideri Devlet Bahçeli: "A Milli Futbol Takımımız Konya'da muazzam bir başarı elde etmiş, milletimizi sevince boğmuştur. 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 3. maçında dünya şampiyonu Fransa'yı 2-0 gibi çok net bir skorla yenmeyi başarmış, övünç madalyamız olmuştur." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 10.06.2019 05:48 Kaynak: İHA
Futbol, Devlet Bahçeli, Konya, Politika
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