Son Dakika Haberleri: MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd'de Kanama Vardır, Güney Sınırlarımız Boyunca Kanlı ve Karanlık Bir...

MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd'de Kanama Vardır, Güney Sınırlarımız Boyunca Kanlı ve Karanlık Bir...

1 saat önce

IHAAW142900-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "ABD'de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir" dedi.

MHP Lideri Devlet Bahçeli,
IHAAW142900-SIY/24-01-2019

- MHP Lideri Devlet Bahçeli, " ABD'de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir" dedi. 24.01.2019 14: 29: 00 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:34 Kaynak: İHA

Politika
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