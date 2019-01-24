MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd'de Kanama Vardır, Güney Sınırlarımız Boyunca Kanlı ve Karanlık Bir...
1 saat önce
IHAAW142900-SIY/24-01-2019- MHP Lideri Devlet Bahçeli, "ABD'de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir" dedi.
IHAAW142900-SIY/24-01-2019
- MHP
Lideri Devlet Bahçeli
, " ABD
'de kanama vardır, güney sınırlarımız boyunca kanlı ve karanlık bir hesap görülmektedir" dedi. 24.01.2019 14: 29: 00 TSI
NNNN - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 02:34 Kaynak: İHA
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