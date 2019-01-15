MHP Lideri Devlet Bahçeli, "Abd'nın Türkiye ile Bir Sorunu Vardır.

IHAAW113045-SIY/15-01-2019- MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD'nın Türkiye ile bir sorunu vardır.

IHAAW113045-SIY/15-01-2019



- MHP lideri Devlet Bahçeli, "ABD'nın Türkiye ile bir sorunu vardır. İp incelediği yerden kopacaksa varsın kopsun. Trump ekonomik olarak Türkiye'yi mahvedermiş, senin doların varsa Türk milletinin imanı var. Elinden geleni ardına koyma. Senin tehditlerine tamam diyen senin gibi olsun" dedi. 15.01.2019 11: 30: 45 TSI

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